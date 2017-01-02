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ГУВД пояснило, почему по вызову на Любимова поехал один милиционер
02.01.2017 21:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 янв — Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Минска по факту сопротивления сотруднику правоохранительных органов, сообщил Sputnik официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Александр Ластовский.
© Sputnik / Виктор Толочко
Он пояснил, почему по вызову выехал только один сотрудник правоохранительных органов, в то время как обычно в таких случаях выезжает наряд.
"В ту ночь в отдел поступило более 50 вызовов, сотрудников уже не хватало, поэтому милиционер выехал на вызов один", — рассказал собеседник агентства.
Инцидент произошел рано утром 1 января. Прибывший по вызову жителей одного из домов по проспекту Любимого в Минске, пожаловавшихся на шум, сержант милиции попросил открывшего дверь мужчину прекратить шум, однако тот
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В новогоднюю ночь в отдел поступило более 50 вызовов, поэтому на проспект Любимова был отправлен только один милиционер, а не наряд, как это положено.
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