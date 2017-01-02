МИНСК, 2 янв — Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Минска по факту сопротивления сотруднику правоохранительных органов, сообщил Sputnik официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Александр Ластовский.



© Sputnik / Виктор Толочко ГУВД: пьяный минчанин пытался отобрать табельное оружие у милиционера

Он пояснил, почему по вызову выехал только один сотрудник правоохранительных органов, в то время как обычно в таких случаях выезжает наряд.

"В ту ночь в отдел поступило более 50 вызовов, сотрудников уже не хватало, поэтому милиционер выехал на вызов один", — рассказал собеседник агентства.

Инцидент произошел рано утром 1 января. Прибывший по вызову жителей одного из домов по проспекту Любимого в Минске, пожаловавшихся на шум, сержант милиции попросил открывшего дверь мужчину прекратить шум, однако тот напал на стража порядка . Милиционеру пришлось применить табельное оружие. В результате происшествия правоохранитель и напавший на него мужчина были госпитализированы.