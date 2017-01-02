Антон Климко, Sputnik.

Жительница Гродно Диана Сельванова весной сохранила в альбоме "Вконтакте" пикантное фото, а спустя полгода узнала, что снимок признали порнографическим. Сейчас ее дело рассматривают в суде за распространение порно через интернет. Статья, по которой она обвиняется, предусматривает от двух до четырех лет лишения свободы.

Девушка о фото: если бы парень снизу чихнул, все бы рухнуло

В марте Сельванова листала ленту "Вконтакте" со своего старенького кнопочного телефона Nokia, и случайно увидела фото, на котором изображены парень и две девушки, которые в причудливых позах изображают занятие сексом. Фотография ей показалась забавной, поэтому сохранила в альбом "Сохраненные фотографии".

"Тогда еще подумала: если бы парень снизу чихнул, то вся эта конструкция бы рухнула. Сейчас это фото гуляет в интернете, но там замазаны детали, которые так не понравились экспертизе. Снимок тогда внимательно не рассматривала, да и не могла, потому что экран в телефоне очень маленький. Просто сохранила и забыла об этом", — говорит Диана.

А осенью к женщине пришла женщина-оперативник и показала результаты экспертизы, вспоминает Диана. Снимок изучили нужные специалисты и признали его порнографическим. Экспертное заключение Диана знает наизусть и частично процитировала его: "…фрагмент сцены группового орально-генитального контакта с вульгарно-натуралистической, омерзительно-циничной, непристойной фиксацией половых сношений,… демонстрация большей частью обнаженных гениталий, антиэстетических сцен полового акта, сексуальных извращений, которые не соответствуют нравственным критериям, оскорбляют честь и достоинство личности, ставя ее на уровень проявления животных инстинктов".

По словам Дианы, все эти обнаженные гениталии она увидела только во время экспертизы, когда ей показали фото в хорошем разрешении.

Уволили с работы и поставили на СОП

Молодая женщина одна воспитывает ребенка. После того, как на нее завели уголовное дело по ч.2 ст 234 Уголовного кодекса РБ ("Изготовление либо хранение с целью распространения или распространение порнографических материалов с использованием интернет"), она осталась без работы, а в школе ее поставили на учет как семью, находящуюся в социально опасном положении (СОП).

"У меня был шок, когда ко мне пришли в первый раз и сказали, что за такую картинку можно так влететь и получить такие проблемы", — вспоминает Сельванова.

Дело в том, что найденное оперативниками фото хранилось в общедоступном альбоме, настройки приватности в нем изменить нельзя. А значит, видеть снимок мог любой посетитель страницы. С точки зрения закона, это и есть публичное распространение.

Когда дело передали следователям, то соответствующие предупреждающие письма были направлены на работу Дианы, а также в отдел образования и школу, где учится сын.

"У меня начались такие проблемы. Сейчас мне надо доказывать социальному педагогу в школе, что не я изображена а на этой фотографии. Они подумали, что я снимаюсь в обнаженном виде и выкладываю в соцсети. Следствию пришлось доказывать, что у меня нет похожих изображений, а только одна — взятая из интернета. Браузер чист. Я не захожу на порно-сайты, не просматриваю видео-ролики порнографического характера", — рассказывает девушка.

Работодатель отреагировал более серьезно. Примерно месяц назад девушку сократили. По ее словам, никто прямо не сказал, что причина увольнения в этом фото, но бывшие коллеги, которые видели письмо от следователей, ей объяснили: «Мы подумали, что ты порно-магнат».

"А у меня ведь было всего одно фото, которое я посчитала эротическим", — добавляет Диана.

"На моем месте может оказаться любой"

Девушка решила придать огласке свою историю по двум причинам. Во-первых, чтобы объясниться и реабилитироваться перед коллегами, родителями и педагогами из школы, где учится сын. А во-вторых, чтобы предупредить молодежь и рассказать, какие проблемы могу появиться, если невнимательно сохранять картинки.

По ее словам, на момент мониторинга в альбоме находилось 830 сохраненных фотографий. Снимок, который признали порнографическим, был 365 по счету. Он был всего один. Надо было пролистать 364 снимка с котиками, карикатурами и цитатами, чтобы его увидеть.

"Хочу предупредить других пользователей социальных сетей, что наши альбомы подвергаются мониторингу. На моем месте может оказаться любой. Конечно, наше поколение более современное и спокойно относится к теме секса. Но сохранять фотографии, нужно более внимательно. А лучше почистить свои альбомы от пикантных фотографий. Ведь последствия могут быть очень серьезными даже из-за одного снимка", — говорит Диана.

Сейчас девушка ждет решения суда. Очередное заседание состоится 5 января. Та часть процесса, где будут показывать материалы дела, в том числе и фотографию, сделают закрытой. А сама Диана теперь сохраняет в альбом только котиков.

Что говорят правоохранители?

"Как сохранить фотографию в соцсетях, чтобы не привлечь внимание милиции? ", — с таким вопросом мы обратились в УВД Гродненского облисполкома.

Как сообщили в управлении по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Гродненского облисполкома, если у пользователя есть даже малейшее сомнение, что фото или видео могут признать порнографическим, то лучше никуда не сохранять его — ни в телефон, ни на компьютере, ни на стенку с социальных сетях.

По белорусскому законодательству, за любую демонстрацию таких материалов предусмотрена уголовная ответственность. Поэтому правоохранители, обнаружив порно-контент, не вправе предупреждать пользователей и просить, чтобы они удаляли его со своих страниц.