МИНСК, 3 янв – Sputnik. Сотрудники МЧС спасли в Островецком районе мужчину, который провалился под лед во время зимней рыбалки, сообщили Sputnik в Гродненском областном УМЧС.



© Sputnik Илья Тимин Гидромет: лед на озерах тает, ходить на рыбалку опасно

Инцидент произошел накануне днем на водоеме, расположенном у деревни Кемелишки.

"Работниками МЧС с применением веревки спасен 59-летний гражданин", – сказали в МЧС.

В управлении также сообщили, что спасенный – местный житель. Мужчина в результате не пострадал и от госпитализации отказался.