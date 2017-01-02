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Пожарные спасли провалившегося под лед рыбака в Островецком районе

03.01.2017 08:36 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 янв – Sputnik. Сотрудники МЧС спасли в Островецком районе мужчину, который провалился под лед во время зимней рыбалки, сообщили Sputnik в Гродненском областном УМЧС.

Пожарные спасли провалившегося под лед рыбака в Островецком районе
© Sputnik Илья Тимин
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Инцидент произошел накануне днем на водоеме, расположенном у деревни Кемелишки.

"Работниками МЧС с применением веревки спасен 59-летний гражданин", – сказали в МЧС.

В управлении также сообщили, что спасенный – местный житель. Мужчина в результате не пострадал и от госпитализации отказался. 

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчину, жителя деревни Кемелишки, пожарные доставали из водоема при помощи веревки.

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