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Пожарные спасли провалившегося под лед рыбака в Островецком районе
03.01.2017 08:36 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 янв – Sputnik. Сотрудники МЧС спасли в Островецком районе мужчину, который провалился под лед во время зимней рыбалки, сообщили Sputnik в Гродненском областном УМЧС.
© Sputnik Илья Тимин
Инцидент произошел накануне днем на водоеме, расположенном у деревни Кемелишки.
"Работниками МЧС с применением веревки спасен 59-летний гражданин", – сказали в МЧС.
В управлении также сообщили, что спасенный – местный житель. Мужчина в результате не пострадал и от госпитализации отказался.
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Мужчину, жителя деревни Кемелишки, пожарные доставали из водоема при помощи веревки.
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