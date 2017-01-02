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ДТП под Новополоцком: маршрутка с пассажирами врезалась в джип

03.01.2017 08:18 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 дек – Sputnik. Маршрутное такси с пассажирами врезалось припаркованный на обочине джип в Полоцком районе, сообщили в социальных сетях очевидцы ДТП.

ДТП под Новополоцком: маршрутка с пассажирами врезалась в джип
© Sputnik/ Андрей Диченко
Маршрутка с пассажирами попала в ДТП в Минском районе

Авария произошла накануне около 21:00 на выезде из Новополоцка.

Как сообщают очевидцы, маршрутка в лоб столкнулась с припаркованным на обочине внедорожником. Причиной ДТП стал занос микроавтобуса на дороге.

От удара маршрутное такси перевернулось. Двери салона такси оказались заблокированными, и пассажирам пришлось выбираться из автомобиля через водительскую дверь.

Официальной информации об аварии и количестве пострадавших пока не поступало.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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От удара маршрутное такси перевернулось; двери салона такси оказались заблокированными, и пассажирам пришлось выбираться из автомобиля через водительскую дверь.

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