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ДТП под Новополоцком: маршрутка с пассажирами врезалась в джип
03.01.2017 08:18 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 дек – Sputnik. Маршрутное такси с пассажирами врезалось припаркованный на обочине джип в Полоцком районе, сообщили в социальных сетях очевидцы ДТП.
© Sputnik/ Андрей Диченко
Авария произошла накануне около 21:00 на выезде из Новополоцка.
Как сообщают очевидцы, маршрутка в лоб столкнулась с припаркованным на обочине внедорожником. Причиной ДТП стал занос микроавтобуса на дороге.
От удара маршрутное такси перевернулось. Двери салона такси оказались заблокированными, и пассажирам пришлось выбираться из автомобиля через водительскую дверь.
Официальной информации об аварии и количестве пострадавших пока не поступало.
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От удара маршрутное такси перевернулось; двери салона такси оказались заблокированными, и пассажирам пришлось выбираться из автомобиля через водительскую дверь.
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