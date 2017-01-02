МИНСК, 3 дек – Sputnik. Маршрутное такси с пассажирами врезалось припаркованный на обочине джип в Полоцком районе, сообщили в социальных сетях очевидцы ДТП.



© Sputnik/ Андрей Диченко Маршрутка с пассажирами попала в ДТП в Минском районе

Авария произошла накануне около 21:00 на выезде из Новополоцка.

Как сообщают очевидцы, маршрутка в лоб столкнулась с припаркованным на обочине внедорожником. Причиной ДТП стал занос микроавтобуса на дороге.

От удара маршрутное такси перевернулось. Двери салона такси оказались заблокированными, и пассажирам пришлось выбираться из автомобиля через водительскую дверь.

Официальной информации об аварии и количестве пострадавших пока не поступало.