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Четыре человека стали жертвами торнадо в штате Алабама
По меньшей мере четыре человека погибли в понедельник в результате прохождения мощного торнадо в американском городе Рехобет в штате Алабама. Об этом сообщил телеканал
По его данным, тела погибших были обнаружены в одном из строений, которое находилось на пути стихии. Сообщается, что многие другие дома и постройки также оказались повреждены.
По информации властей, в районе были также зафиксированы наводнения, причиной которых стали мощные ливни.
По данным агентства
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По информации властей, в районе были также зафиксированы наводнения, причиной которых стали мощные ливни.
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Архив (ЧП)
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