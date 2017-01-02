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Авария в Борисове: машину Mazda разорвало от удара о дерево
03.01.2017 09:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 янв – Sputnik. Пассажирка автомобиля Mazda пострадала в результате аварии в Борисове: машина врезалась в дерево, от удара авто разорвало на две части, сообщили очевидцы ДТП в социальных сетях.
Авария произошла 2 января около 19:00 на участке автодороги соединяющей трассы Р53 "Слобода – Новосады" и "Борисов – Большое Стахово – Зембин".
От удара о дерево машину Mazda Premacy разорвало на две половины. Сообщается, что 17-летнюю пассажирку автомобиля деблокировали спасатели, она бригадой скорой медицинской помощи была доставлена в больницу.
По предварительным данным, находившийся за рулем автомобиля молодой человек в ДТП не пострадал.
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Девушку деблокировали спасатели, она бригадой скорой медицинской помощи была доставлена в больницу.
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