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Россиянка серьезно пострадала во время пожара на базе отдыха в Витебском районе
Пожар в деревянном гостевом доме на территории базы отдыха возле деревни Дреколье Витебского района произошел ночью 3 января,
Когда спасатели прибыли на место, дом горел открытым пламенем. В нем отдыхали 8 человек. Одна из них — гражданка России — пострадала. Женщина получила ожоги 1−2 степени (30% тела). Ее госпитализировали.
Огонь уничтожил в гостевом доме крышу и перекрытие, повредил стены и имущество.
Рассматриваемая версия причины возгорания — нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.
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Женщина получила ожоги 1−2 степени (30% тела).
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Архив (ЧП)
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