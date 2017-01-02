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Россиянка серьезно пострадала во время пожара на базе отдыха в Витебском районе

03.01.2017 10:55 — ЧП | Tut.by  
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Пожар в деревянном гостевом доме на территории базы отдыха возле деревни Дреколье Витебского района произошел ночью 3 января, сообщает МЧС.

Когда спасатели прибыли на место, дом горел открытым пламенем. В нем отдыхали 8 человек. Одна из них — гражданка России — пострадала. Женщина получила ожоги 1−2 степени (30% тела). Ее госпитализировали.

Огонь уничтожил в гостевом доме крышу и перекрытие, повредил стены и имущество.

Рассматриваемая версия причины возгорания — нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

 
 
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