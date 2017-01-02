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В Новолукомле два человека получили травмы от разорвавшихся петард

03.01.2017 11:05 — ЧП | Tut.by  
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В Новолукомле Чашникского района два человека получили травмы от разорвавшихся петард, сообщили в пресс-службе УВД региона.

Сообщения о пострадавших поступили в милицию 1 января из районной больницы. В 2.30 за медпомощью обратился 53-летний мужчина. Он травмировал правую кисть — медики зафиксировали на двух пальцах рваные раны и открытый перелом. Телесные повреждения мужчина получил на балконе своей квартиры — у него в руках разорвалась петарда.

А в 2.50 в эту же больницу обратился 15-летний парень с термическим ожогом кисти правой руки. Травму он получил на улице возле озера Лукомльского — у него в руках также разорвалась петарда.

По факту инцидентов проводятся проверки.

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Сообщения о пострадавших поступили в милицию практически одновременно 1 января из районной больницы.

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