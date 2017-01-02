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ДТП с маршруткой в Новополоцке: водителя привлекли к ответственности
03.01.2017 11:26 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 янв – Sputnik. Госавтоинспекция УВД Витебского облисполкома проводит проверку по факту аварии с участием маршрутного такси в Полоцком районе, сообщили в управлении.
В Полоцком районе маршрутку с пассажирами на выезде из Новополоцка занесло, она врезалась в джип и перевернулась. В микроавтобусе находилось 16 человек, в том числе дети.
"Водитель маршрутки привлечен к административной ответственности, по факту ДТП поводится проверка", – сообщили Sputnik в УВД.
Там также уточнили, что рядом с местом ДТП оказались сотрудники Госавтоинспекции, которые помогли людям выбраться из перевернувшегося автомобиля.
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Рядом с местом ДТП оказались сотрудники Госавтоинспекции, которые помогли 16 пассажирам выбраться из микроавтобуса.
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