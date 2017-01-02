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ДТП с маршруткой в Новополоцке: водителя привлекли к ответственности

03.01.2017 11:26 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 янв – Sputnik. Госавтоинспекция УВД Витебского облисполкома проводит проверку по факту аварии с участием маршрутного такси в Полоцком районе, сообщили в управлении.

ДТП с маршруткой в Новополоцке: водителя привлекли к ответственности
© Фото: ЧП Полоцк Новополоцк / ВК
ДТП под Новополоцком: маршрутка с пассажирами врезалась в джип

В Полоцком районе маршрутку с пассажирами на выезде из Новополоцка занесло, она врезалась в джип и перевернулась. В микроавтобусе находилось 16 человек, в том числе дети.

"Водитель маршрутки привлечен к административной ответственности, по факту ДТП поводится проверка", – сообщили Sputnik в УВД. 

Там также уточнили, что рядом с местом ДТП оказались сотрудники Госавтоинспекции, которые помогли людям выбраться из перевернувшегося автомобиля.

 
Теги: Минск
 
 
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Рядом с местом ДТП оказались сотрудники Госавтоинспекции, которые помогли 16 пассажирам выбраться из микроавтобуса.

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