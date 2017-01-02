МИНСК, 3 янв – Sputnik. Госавтоинспекция УВД Витебского облисполкома проводит проверку по факту аварии с участием маршрутного такси в Полоцком районе, сообщили в управлении.

В Полоцком районе маршрутку с пассажирами на выезде из Новополоцка занесло, она врезалась в джип и перевернулась. В микроавтобусе находилось 16 человек, в том числе дети.

"Водитель маршрутки привлечен к административной ответственности, по факту ДТП поводится проверка", – сообщили Sputnik в УВД.

Там также уточнили, что рядом с местом ДТП оказались сотрудники Госавтоинспекции, которые помогли людям выбраться из перевернувшегося автомобиля.