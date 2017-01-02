На протяжении нескольких месяцев семеро человек выкапывали электрокабель «Белтелекома».

С весны по лето 2016 года семеро жителей Пружанского района выкапывали электрический кабель из подземной линии связи, принадлежащей ОАО «Белтелеком», рассказал МП замначальника Пинского межрайонного отдела Следственного комитета Сергей Верич. Линия временно не использовалась, поэтому хищение было обнаружено не сразу.

Работы злоумышленники вели на территории Пинского, Ивановского и Дрогичинского районов, нанесенный ущерб был оценен в сумму более 740 базовых величин.

— Копатели выезжали на место преступления, определяли, где залегает кабель по информационным столбикам, выкапывали кабель лопатами, далее разделяли на части, снимали изоляцию и сдавали как лом цветного металла. За день они могли вырыть сотню метров кабеля и копали не сплошным фронтом, а участками, — сообщил Сергей Верич.

В отношении похитителей имущества было возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РБ «Кража». Предварительное расследование по делу закончено, материалы переданы в прокуратуру для направления в суд.