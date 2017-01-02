МИНСК, 3 дек – Sputnik. Гражданка России получила ожоги и была госпитализирована в результате пожара в гостевом деревянном доме на базе отдыха в Витебском районе.

Пожар произошел ночью 3 января на территории базы отдыха, расположенной возле деревни Дреколье, к моменту прибытия на место ЧП спасателей дом горел открытым пламенем.

"В результате пожара пострадала гражданка Российской Федерации – одна из восьми отдыхавших. Женщина была госпитализирована", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что у пострадавшей обожжено около 30 % тела, ожоги 1 и 2 степеней.

В настоящее время спасатели устанавливают причины возникновения пожара, в качестве версии рассматривается нарушение правил эксплуатации печи.