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Россиянка получила ожоги при пожаре на базе отдыха в Витебском районе

03.01.2017 12:12 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 дек – Sputnik. Гражданка России получила ожоги и была госпитализирована в результате пожара в гостевом деревянном доме на базе отдыха в Витебском районе.

Россиянка получила ожоги при пожаре на базе отдыха в Витебском районе
© Фото: МЧС Беларуси
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Пожар произошел ночью 3 января на территории базы отдыха, расположенной возле деревни Дреколье, к моменту прибытия на место ЧП спасателей дом горел открытым пламенем.

"В результате пожара пострадала гражданка Российской Федерации – одна из восьми отдыхавших. Женщина была госпитализирована", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что у пострадавшей обожжено около 30 % тела, ожоги 1 и 2 степеней.

В настоящее время спасатели устанавливают причины возникновения пожара, в качестве версии рассматривается нарушение правил эксплуатации печи.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Всего на базе отдыхали восемь человек, пострадала только одна гражданка – она помещена в больницу.

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