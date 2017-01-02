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Россиянка получила ожоги при пожаре на базе отдыха в Витебском районе
03.01.2017 12:12 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 дек – Sputnik. Гражданка России получила ожоги и была госпитализирована в результате пожара в гостевом деревянном доме на базе отдыха в Витебском районе.
© Фото: МЧС Беларуси
Пожар произошел ночью 3 января на территории базы отдыха, расположенной возле деревни Дреколье, к моменту прибытия на место ЧП спасателей дом горел открытым пламенем.
"В результате пожара пострадала гражданка Российской Федерации – одна из восьми отдыхавших. Женщина была госпитализирована", – сказали в МЧС.
Там также сообщили, что у пострадавшей обожжено около 30 % тела, ожоги 1 и 2 степеней.
В настоящее время спасатели устанавливают причины возникновения пожара, в качестве версии рассматривается нарушение правил эксплуатации печи.
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Всего на базе отдыхали восемь человек, пострадала только одна гражданка – она помещена в больницу.
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