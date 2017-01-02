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Новогодние убийства: чаще всего ножом в пьяной ссоре
03.01.2017 12:21 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 дек – Sputnik. Уголовное дело возбуждено по факту смерти жителя Гомеля, которому жена нанесла ножевое ранение в область шеи, сообщили в правоохранительных органах.
© Sputnik / Виктор Толочко
Трагедия произошла в областном центре 31 декабря, когда женщина на кухне готовила праздничный ужин. Между супругами произошла ссора, во время которой женщина и полоснула мужа ножом по горлу. Медики, которые приехали на место происшествия, констатировали смерть мужчины.
"По факту убийства возбуждено уголовное дело. 32-летняя женщина задержана. С ней проводятся следственные действия", – сообщили Sputnik во вторник в правоохранительных органах.
Во время новогодних праздников в Беларуси было зафиксировано еще несколько убийств на бытовой почве, сообщили в МВД. Там также отметили, что все они произошли во время распития алкогольных напитков, чаще всего орудием убийства был нож.
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Милиция задержала гомельчанку, которая полоснула мужа по шее ножом во время приготовления праздничного стола.
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