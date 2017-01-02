МИНСК, 3 дек – Sputnik. Подробности и последствия скандальной поездки барановичских руководителей на детском автобусе в Польшу обсуждают соцсети, в правоохранительных органах не комментируют информацию, появившуюся в местных СМИ.

"Спортсмены СДЮШОР №4 отправились в Польшу на соревнования по плаванию. Вместе с детьми в автобусе, оплаченном из средств СДЮШОР, за границу поехали руководители организаций, предприниматели и их жены. За дорогу они не заплатили. После поездки некоторые посторонние пассажиры лишились своих должностей", – сообщила барановичская газета Intex-Press .

Издание нашло несколько источников, которые на условиях анонимности согласились рассказать, как барановичские руководители организаций и предприниматели вместе ездили со спортсменами в Польшу. Дети и тренеры поехали в Польшу на международный турнир по плаванию в конце октября. Транспорт оплатила спортшкола за счет денег, заработанных на продаже абонементов.

По данным газеты, директор спортивной школы пригласил в поездку своих друзей, знакомых и их жен, ведь в автобусе были свободные места.

Ссылаясь на свои источники, Intex-Press называет фамилии чиновников и предпринимателей, которые были в автобусе, среди них бухгалтер, руководитель профсоюзной ячейки, директор магазина, директор турагентства с женами.

Издание также сообщает, что сразу после поездки некоторых из путешественников понизили в должности, кого-то уволили. Есть информация, что поездкой заинтересовались в местных правоохранительных структурах КГБ, МВД, прокуратуры, но официальной информации об этом пока нет.