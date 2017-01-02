﻿ Путешествие чиновников из Барановичей в Польшу: скандал и увольнения. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Путешествие чиновников из Барановичей в Польшу: скандал и увольнения

03.01.2017 12:38 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 3 дек – Sputnik. Подробности и последствия скандальной поездки барановичских руководителей на детском автобусе в Польшу обсуждают соцсети, в правоохранительных органах не комментируют информацию, появившуюся в местных СМИ.

Путешествие чиновников из Барановичей в Польшу: скандал и увольнения
© flickr.com/ eFile989
Скандал с мэром Бобруйска: получал взятки за лицензии и должности

"Спортсмены СДЮШОР №4 отправились в Польшу на соревнования по плаванию. Вместе с детьми в автобусе, оплаченном из средств СДЮШОР, за границу поехали руководители организаций, предприниматели и их жены. За дорогу они не заплатили. После поездки некоторые посторонние пассажиры лишились своих должностей", – сообщила барановичская газета Intex-Press.

Издание нашло несколько источников, которые на условиях анонимности согласились рассказать, как барановичские руководители организаций и предприниматели вместе ездили со спортсменами в Польшу. Дети и тренеры поехали в Польшу на международный турнир по плаванию в конце октября. Транспорт оплатила спортшкола за счет денег, заработанных на продаже абонементов. 

По данным газеты, директор спортивной школы пригласил в поездку своих друзей, знакомых и их жен, ведь в автобусе были свободные места. 

Ссылаясь на свои источники, Intex-Press называет фамилии чиновников и предпринимателей, которые были в автобусе, среди них бухгалтер, руководитель профсоюзной ячейки, директор магазина, директор турагентства с женами. 

Издание также сообщает, что сразу после поездки некоторых из путешественников понизили в должности, кого-то уволили. Есть информация, что поездкой заинтересовались в местных правоохранительных структурах КГБ, МВД, прокуратуры, но официальной информации об этом пока нет.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Директор школы повез своих знакомых и их жен в Польшу на детском автобусе, в результате, как пишут местные СМИ, многие были уволены.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Новогодние убийства: чаще всего ножом в пьяной ссоре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика