﻿ Елку в школе Гомеля "украсили" живыми петухами. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Елку в школе Гомеля "украсили" живыми петухами

03.01.2017 13:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 3 янв – Sputnik. Новогоднюю ель в гомельской СШ №1 украсили клетками с живыми петухами, сообщил Гомельский Зеленый портал со ссылкой на очевидцев.

Елку в школе Гомеля "украсили" живыми петухами
© Sputnik Евгений Биятов
Окей, Sputnik: куда выбрасывать новогоднюю елку?

Символ наступившего 2017 года по восточному календарю. К Новому году выпустили разнообразные сувениры с этим животным. Так, плюшевого петуха на встрече перед Новым годом получил и экс-президент Леонид Кучма – ему игрушку подарил белорусский лидер Александр Лукашенко.

"Живая елка в самом прямом смысле этого слова появилась в средней школе №1. Фотографии редакции Гомельского Зеленого портала прислали неравнодушные читатели", – пишет ресурс.

По информации "зеленых" птиц поместили в клетки, сделав экспозицию в коридоре. Судя по размещенным порталом фото, нескольких петухов в небольших клетках подвесили на елку – как новогодние игрушки.

"Под еловыми лапками их даже не особо заметно. Присутствие птиц на дереве выдают их крики", – возмутились зоозащитники.

Сообщается, что все птицы принадлежат заводчику-коллекционеру Елене Атрощенко. При этом портал отмечает: неизвестно, сколько петухи провели в таком положении.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все птицы принадлежат заводчику-коллекционеру Елене Атрощенко, зоозащитники отмечают: неизвестно, сколько петухи провели в таком положении.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Путешествие чиновников из Барановичей в Польшу: скандал и увольнения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика