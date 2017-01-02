МИНСК, 3 янв – Sputnik. Новогоднюю ель в гомельской СШ №1 украсили клетками с живыми петухами, сообщил Гомельский Зеленый портал со ссылкой на очевидцев.

Символ наступившего 2017 года по восточному календарю. К Новому году выпустили разнообразные сувениры с этим животным. Так, плюшевого петуха на встрече перед Новым годом получил и экс-президент Леонид Кучма – ему игрушку подарил белорусский лидер Александр Лукашенко.

"Живая елка в самом прямом смысле этого слова появилась в средней школе №1. Фотографии редакции Гомельского Зеленого портала прислали неравнодушные читатели", – пишет ресурс.

По информации "зеленых" птиц поместили в клетки, сделав экспозицию в коридоре. Судя по размещенным порталом фото, нескольких петухов в небольших клетках подвесили на елку – как новогодние игрушки.

"Под еловыми лапками их даже не особо заметно. Присутствие птиц на дереве выдают их крики", – возмутились зоозащитники.

Сообщается, что все птицы принадлежат заводчику-коллекционеру Елене Атрощенко. При этом портал отмечает: неизвестно, сколько петухи провели в таком положении.