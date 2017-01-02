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В Барановичах ночью горел цех швейного производства
3 января ночью в городе Барановичи на улице Слонимское шоссе произошел пожар в раскройном цехе швейного производства, который арендует частное предприятие у «Актив Шуз», сообщает Барановичский ГРОЧС.
Огнем повреждены оконный блок, компрессор, отходы текстиля на площади 2 квадратных метра.
Причину пожара устанавливают. Рассматривается версия — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
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Огнем повреждены оконный блок, компрессор, отходы текстиля на площади 2 квадратных метра.
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Архив (ЧП)
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