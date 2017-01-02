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Жуткое ДТП в Молодечно: один человек погиб, двое в больнице

03.01.2017 14:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 янв – Sputnik. Один человек погиб и еще двое были госпитализированы в результате ДТП в Молодечно – столкнулись микроавтобус "Газель", два легковых автомобиля – Citroen Xsara, Skoda Fabia и молоковоз Volvo.

Жуткое ДТП в Молодечно: один человек погиб, двое в больнице
© Фото: ЧП Полоцк Новополоцк / ВК
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Авария произошла во вторник около 07:30 на 70-м километре автодороги Минск – Молодечно – Нарочь.

Как сообщает ресурс "Край" со ссылкой на ОГАИ Молодечненского РОВД, житель Молодечно на Citroen ехал со стороны райцентра в направлении Минска, за ним – молоковоз. Когда легковушка остановилась, чтобы пропустить "Газель", водитель Volvo выехал на встречную, где врезался в микроавтобус, в котором ехали четыре человека, все жители Минска.

Автомобиль Skoda не успел затормозить и столкнулся с молоковозом.

В результате аварии на месте погиб водитель "Газели" – 36-летний минчанин. Еще два человека из микроавтобуса находятся в больнице в Молодечно – в реанимации и травмотологии.

В настоящее время все материалы по ДТП направлены в Следственный комитет, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время все материалы по ДТП направлены в Следственный комитет, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

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