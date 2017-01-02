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Жуткое ДТП в Молодечно: один человек погиб, двое в больнице
03.01.2017 14:23 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 янв – Sputnik. Один человек погиб и еще двое были госпитализированы в результате ДТП в Молодечно – столкнулись микроавтобус "Газель", два легковых автомобиля – Citroen Xsara, Skoda Fabia и молоковоз Volvo.
Авария произошла во вторник около 07:30 на 70-м километре автодороги Минск – Молодечно – Нарочь.
Как сообщает ресурс "
Автомобиль Skoda не успел затормозить и столкнулся с молоковозом.
В результате аварии на месте погиб водитель "Газели" – 36-летний минчанин. Еще два человека из микроавтобуса находятся в больнице в Молодечно – в реанимации и травмотологии.
В настоящее время все материалы по ДТП направлены в Следственный комитет, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
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В настоящее время все материалы по ДТП направлены в Следственный комитет, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
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