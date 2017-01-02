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ГУВД: стрелявший в минчанина милиционер с места ЧП не сбегал
03.01.2017 14:44 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 дек – Sputnik. Сотрудник милиции, два раза выстреливший из табельного оружия в минчанина ночью 1 января, характеризуется положительно и место происшествия не покидал, сообщила во вторник пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.
© Sputnik / Виктор Толочко
Инцидент произошел в одном из домов на улице Любимова в столице. Милиция прибыла на вызов соседей из-за шума. Как ранее сообщили в ГУВД, открывший дверь квартиры минчанин несколько раз ударил сотрудника ГУВД, а затем
"Распространяемая в интернете информация о том, что сотрудник милиции покинул место происшествия, не соответствует действительности", – сказали в ГУВД.
Там также отметили, что после инцидента милиционер был в подъезде – он сообщил в дежурную часть о произошедшем, необходимости госпитализации нападавшего мужчины и запросил дополнительный наряд.
В милиции отметили, что сотрудник характеризуется с положительной стороны, он выдержан, спокоен, уравновешен и старается избегать конфликтных ситуаций.
Как ранее сообщал Sputnik, и милиционер, и минчанин были доставлены в медицинские учреждения. У сотрудника ГУВД закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы, у нападавшего – два огнестрельных ранения.
Управлением Следственного комитета по Минску по факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса Беларуси (сопротивление сотруднику органов внутренних дел).
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В милиции отметили, что сотрудник характеризуется с положительной стороны, он выдержан, спокоен, уравновешен и старается избегать конфликтных ситуаций.
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