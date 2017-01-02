Рыбалка едва не стоила жизни жителю Островецкого района. Житель деревни Кемелишки 2 января отправился на рыбалку на водоем, расположенный неподалеку от населенного пункта. В какой-то момент тонкий лед не выдержал, и 58-летний мужчина оказался в ледяной воде. На помощь подоспели сотрудники МЧС, которые с помощью веревки вытащили рыбака из воды, сообщает БЕЛТА.



Фото: пресс-служба СК, носит иллюстративный характер

«С начала года других ЧП на водоемах региона не фиксировалось. Вместе с тем за новогодние праздники предупреждено около 30 человек, из них 4 детей. Чаще всего предупреждения были связаны с выходом на тонкий лед, оставлением без присмотра детей», — отметили в Гродненской областной организации ОСВОД. Там подчеркнули, что пока лед не достигнет безопасной толщины, выход на водоемы может быть смертельно опасным.

В ближайшие дни ожидается похолодание, однако и во время сильных морозов на льду стоит быть внимательными и острожными и, отправляясь на рыбалку, позаботиться о средствах спасения: жилете, веревке, зацепах для льда. В Гродненской области в 2016 году вода унесла жизни 44 человек. В 2015-м на воде погибли 60 человек.