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Украинца-бутлегера задержали в Гомеле с 2 баулами спиртного

03.01.2017 15:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 янв – Sputnik. Сотрудники милиции в Гомеле задержали интернет-продавца спиртных напитков – гражданина Украины, сообщили Sputnik в УВД Гомельского облисполкома.

Украинца-бутлегера задержали в Гомеле с 2 баулами спиртного
© Фото: УВД Гродненского облисполкома
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Бутлегера милиционеры обнаружили при изучении социальной сети "ВКонтакте" – один из пользователей предлагал купить у него алкоголь неизвестного производства. В ходе переписки продавец заявил, что живет в Бресте, но готов доставить спиртное в Гомель.

"На железнодорожном вокзале областного центра был задержан гражданин Украины, который прибыл на поезде "Брест – Гомель". С собой он привез два баула с алкоголем", – сказали в УВД.

Там также сообщили, что всего в сумках находилось 26 бутылок на общую сумму более 1,1 тысячи рублей, все емкости не имели белорусских акцизных марок.

По информации УВД, в отношении 42-летнего мужчины был составлен административный протокол, ему грозит штраф в размере до 100 базовых величин с конфискацией спиртного.

 

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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В отношении 42-летнего мужчины был составлен административный протокол, ему грозит штраф в размере до 100 базовых величин.

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