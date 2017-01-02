МИНСК, 3 янв – Sputnik. Сотрудники милиции в Гомеле задержали интернет-продавца спиртных напитков – гражданина Украины, сообщили Sputnik в УВД Гомельского облисполкома.



© Фото: УВД Гродненского облисполкома Казаха с более чем 1,6 т водки и коньяка задержали в Оршанском районе

Бутлегера милиционеры обнаружили при изучении социальной сети "ВКонтакте" – один из пользователей предлагал купить у него алкоголь неизвестного производства. В ходе переписки продавец заявил, что живет в Бресте, но готов доставить спиртное в Гомель.

"На железнодорожном вокзале областного центра был задержан гражданин Украины, который прибыл на поезде "Брест – Гомель". С собой он привез два баула с алкоголем", – сказали в УВД.

Там также сообщили, что всего в сумках находилось 26 бутылок на общую сумму более 1,1 тысячи рублей, все емкости не имели белорусских акцизных марок.

По информации УВД, в отношении 42-летнего мужчины был составлен административный протокол, ему грозит штраф в размере до 100 базовых величин с конфискацией спиртного.