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Белоруса на угнанном в России Chevrolet задержали в Тересполе
03.01.2017 16:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 янв — Sputnik. Польские пограничники задержали гражданина Беларуси, который ехал через границу на автомобиле, находящемся в угоне, сообщил Надбужанский отдел Пограничной службы Польши.
© Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома
Инцидент произошел в предпоследний день 2016 года на пересечении белорусско-польской границы возле Тересполя. Chevrolet Cruze, которым управлял 40-летний белорус, оказался разыскиваемым в России за угон.
Погранслужба оценила автомобиль чуть больше чем в 8300 долларов.
Гражданин Беларуси, управлявший автомобилем, задержан для выяснения обстоятельств.
В погранслужбе отметили, что за минувший год сотрудники Надбужанского отдела задержали краденых автомобилей на сумму около 3,6 млн. долларов.
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Управлявший легковушкой гражданин Беларуси был задержан до выяснения обстоятельств.
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