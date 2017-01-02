МИНСК, 3 янв — Sputnik. Польские пограничники задержали гражданина Беларуси, который ехал через границу на автомобиле, находящемся в угоне, сообщил Надбужанский отдел Пограничной службы Польши.



© Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома Сморгонские гаишники пробежали 2 км за угонщиком машины

Инцидент произошел в предпоследний день 2016 года на пересечении белорусско-польской границы возле Тересполя. Chevrolet Cruze, которым управлял 40-летний белорус, оказался разыскиваемым в России за угон.

Погранслужба оценила автомобиль чуть больше чем в 8300 долларов.

Гражданин Беларуси, управлявший автомобилем, задержан для выяснения обстоятельств.

В погранслужбе отметили, что за минувший год сотрудники Надбужанского отдела задержали краденых автомобилей на сумму около 3,6 млн. долларов.