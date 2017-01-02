﻿ Ракета фейерверка попала в лицо девушке в Гомеле. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Ракета фейерверка попала в лицо девушке в Гомеле

03.01.2017 16:39 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 3 янв – Sputnik. Молодая жительница Гомеля была госпитализирована с ожогом лица после того, как ей в голову попала ракета фейерверка, сообщило издание "Гомельские ведомости".

Ракета фейерверка попала в лицо девушке в Гомеле
© Sputnik/ Дмитрий Гаткевич
Семикласснику в Гомельском районе оторвало палец петардой

По данным издания, только в первый день 2017 года травмы при использовании пиротехники получили три жительницы Гомеля.

Как пишет газета, ЧП произошло вечером 1 января на улице Луговой областного центра – 16-летней девушке в лицо попала ракетница. Гомельчанка с термическим ожогом лба была помещена в больницу на лечение.

В двух остальных случаях госпитализация пострадавшим – 32-летней женщине и 16-летней гомельчанке – не понадобилась. Первая после взрыва петарды получила ушибленную рану века глаза, вторая хлопушкой обожгла пальцы и шею.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным местного издания, только в первый день 2017 года травмы при использовании пиротехники получили три жительницы Гомеля.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Белоруса на угнанном в России Chevrolet задержали в Тересполе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика