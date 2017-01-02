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Ракета фейерверка попала в лицо девушке в Гомеле
03.01.2017 16:39 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 янв – Sputnik. Молодая жительница Гомеля была госпитализирована с ожогом лица после того, как ей в голову попала ракета фейерверка, сообщило издание "
© Sputnik/ Дмитрий Гаткевич
По данным издания, только в первый день 2017 года травмы при использовании пиротехники получили три жительницы Гомеля.
Как пишет газета, ЧП произошло вечером 1 января на улице Луговой областного центра – 16-летней девушке в лицо попала ракетница. Гомельчанка с термическим ожогом лба была помещена в больницу на лечение.
В двух остальных случаях госпитализация пострадавшим – 32-летней женщине и 16-летней гомельчанке – не понадобилась. Первая после взрыва петарды получила ушибленную рану века глаза, вторая хлопушкой обожгла пальцы и шею.
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По данным местного издания, только в первый день 2017 года травмы при использовании пиротехники получили три жительницы Гомеля.
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