МИНСК, 3 янв – Sputnik. Молодая жительница Гомеля была госпитализирована с ожогом лица после того, как ей в голову попала ракета фейерверка, сообщило издание " Гомельские ведомости ".



© Sputnik/ Дмитрий Гаткевич Семикласснику в Гомельском районе оторвало палец петардой

По данным издания, только в первый день 2017 года травмы при использовании пиротехники получили три жительницы Гомеля.

Как пишет газета, ЧП произошло вечером 1 января на улице Луговой областного центра – 16-летней девушке в лицо попала ракетница. Гомельчанка с термическим ожогом лба была помещена в больницу на лечение.

В двух остальных случаях госпитализация пострадавшим – 32-летней женщине и 16-летней гомельчанке – не понадобилась. Первая после взрыва петарды получила ушибленную рану века глаза, вторая хлопушкой обожгла пальцы и шею.