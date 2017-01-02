﻿ Из-за взрывов хлопушки и петарды в Могилеве ожоги получили ребенок и мужчина. 21.by
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Из-за взрывов хлопушки и петарды в Могилеве ожоги получили ребенок и мужчина

03.01.2017 18:07 — ЧП | Tut.by  
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В новогоднюю ночь от разрыва хлопушки пострадал двухлетний ребенок, а 34-летний могилевчанин получил ожоги из-за взрыва петарды, сообщили в УВД Могоблисполкома.

Ребенка доставили в больницу 1 января после полуночи. У него диагностировали термический ожог руки. Родители сказали, что дома ребенок потянулся рукой к хлопушке в тот момент, когда она разорвалась.

В 02.45 в больницу попал мужчина. Могилевчанина доставили с ожогами лица, глаза и руки. На улице Федорова около дома у него взорвалась в руке петарда.

 
 
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Петарда взорвалась в руке у 34-летнего могилевчанина.

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