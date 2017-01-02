|
Из-за взрывов хлопушки и петарды в Могилеве ожоги получили ребенок и мужчина
В новогоднюю ночь от разрыва хлопушки пострадал двухлетний ребенок, а 34-летний могилевчанин получил ожоги из-за взрыва петарды, сообщили в
Ребенка доставили в больницу 1 января после полуночи. У него диагностировали термический ожог руки. Родители сказали, что дома ребенок потянулся рукой к хлопушке в тот момент, когда она разорвалась.
В 02.45 в больницу попал мужчина. Могилевчанина доставили с ожогами лица, глаза и руки. На улице Федорова около дома у него взорвалась в руке петарда.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Петарда взорвалась в руке у 34-летнего могилевчанина.
|
Архив (ЧП)
Комментарии