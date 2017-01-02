МИНСК, 3 янв — Sputnik. Водитель Ford Fiesta, после того, как врезался в остановку транспорта в Витебске, выскочил из машины обнаженным и пытался скрыться от инспекторов ГАИ сообщили очевидцы необычного ДТП в сообществе "Это Витебск, детка!"

По информации свидетелей происшествия, инцидент произошел во вторник днем, автомобиль врезался в остановочный пункт, расположенный на улице Зеленогурской. До аварии, как сообщается, он на большой скорости обгонял поток автомобилей.

По информации правоохранительных органов региона, прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ задержали нарушителя. Его направили на медосвидетельствование.

Источники агентства отметили, что причины столь необычного поведения мужчины выясняются. В результате ДТП остановка была сильно повреждена, значительно пострадал и автомобиль, который угодил в нее. Отмечается, что на остановке в момент аварии не было пассажиров, ожидавших транспорт.