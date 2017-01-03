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В Минске пропала пожилая женщина, страдающая болезнью Альцгеймера

03.01.2017 22:43 — ЧП | Tut.by  
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В Минске пропала пожилая женщина, страдающая болезнью Альцгеймера. У нее случаются провалы в памяти, сообщили в ПСО «Ангел».

Пропала 69-летняя Марук (Свердлова) Элия Пейсаковна, проживающая по адресу: г. Минск, ул. Некрасова, 22.

3 января около 07.00 женщина ушла из дома в неизвестном направлении и пропала. До настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост 160 см, нормального телосложения, глаза синие, волосы окрашены в бордовый цвет. Была одета в темно-коричневую длинную дубленку, может быть завязан на голове платок.

Особые приметы: курит, может петь, может говорить о Латвии, возможно, отсутствуют зубные протезы.

Всех, кто владеет информацией о пропавшем человеке, просят сообщить по телефонам: 8−033−666−60−33, 8−033−666−68−56 (ПСО «Ангел»), 102.

 
Теги: Минск
 
 
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