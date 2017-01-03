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На "Беларуськалии" погиб рабочий
Трагический инцидент на 3-м рудоуправлении ОАО «Беларуськалий» произошел днем 3 января. 51-летнего мужчину, как сообщили TUT.BY его родственники, засыпало при обрушении кровли.
Информацию о гибели рабочего на «Беларуськалии» подтвердила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног. По ее словам, следственно-оперативная группа до сих пор работает на месте трагедии.
Подробности инцидента станут известны позднее.
Как сообщают жители Солигорска в
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Трагический инцидент произошел днем 3 января.
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Архив (ЧП)
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