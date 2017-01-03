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СК подтвердил факт гибели рабочего на Беларуськалии

03.01.2017 22:12 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 янв — Sputnik. Следственный комитет Беларуси подтвердил факт гибели рабочего в ОАО "беларуськалий", сообщает Sputnik Беларуси.

СК подтвердил факт гибели рабочего на Беларуськалии
© Sputnik Егор Еремов
Очевидцы: в шахте "Беларуськалия" погиб рабочий

Ранее очевидцы трагедии сообщили в соцсетях, что рабочий погиб под завалом грунта в шахте одного из рудников из-за обрушения кровли. В то же время на предприятии не подтвердили, но и не опровергли этот факт. Там отметили, что создана комиссия, которая выясняет причины и подробности. По результатам работы комиссии можно будет сообщить официально о том, соответствует ли эта информация действительности. 

Как сообщили Sputnik во вторник вечером в Следственном комитете Беларуси, СК подтверждает факт гибели рабочего Беларуськалия под завалом в шахте. В СК добавили, что в настоящее время следственно-оперативная группа спустилась в шахту и выясняет все обстоятельства случившегося.

В СК отметили, что инцидент произошёл днем 3 января. По данным очевидцев трагедии, погибшему рабочему было 51 год, у него осталось двое малолетних детей.    

 
Теги: Минск
 
 
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Создана следственно-оперативная группа, которая выясняет причины трагедии.

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