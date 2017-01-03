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Очевидцы: в шахте "Беларуськалия" погиб рабочий

03.01.2017 20:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 янв — Sputnik. В одной из шахт "Беларуськалия" во вторник погиб рабочий, сообщили очевидцы в группе "Солигорские автолюбители" в соцсетях. 

Очевидцы: в шахте "Беларуськалия" погиб рабочий
© Sputnik Егор Еремов
СК подтвердил факт гибели рабочего на Беларуськалии

По информации пользователей соцсетей, в шахте произошло обрушение кровли, под завалами погиб мужчина. Свидетели инцидента также рассказали, что погибшему 51 год и у него осталось двое детей.

В диспетчерской службе предприятия корреспонденту Sputnik не подтвердили, но и не опровергли факт происшествия.

"На один из рудников объединения в самое ближайшее время выедет специальная комиссия, тогда мы сможем дать официальную информацию о случившемся. Мы работаем круглосуточно, возможно, какая-то информация появится позже", — сообщили Sputnik в диспетчерской.

В середине ноября минувшего года в шахте второго рудоуправления "Беларуськалия" произошел трагический случай. Рабочего придавило режущим механизмом проходческого комбайна. 22-летний молодой человек скончался на месте происшествия.

 

 
Теги: Минск
 
 
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В диспетчерской службе "Беларуськалия" не подтвердили, но и не опровергли факт гибели сотрудника предприятия.

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