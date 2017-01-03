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Очевидцы: в шахте "Беларуськалия" погиб рабочий
03.01.2017 20:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 янв — Sputnik. В одной из шахт "Беларуськалия" во вторник погиб рабочий, сообщили очевидцы в группе
© Sputnik Егор Еремов
По информации пользователей соцсетей, в шахте произошло обрушение кровли, под завалами погиб мужчина. Свидетели инцидента также рассказали, что погибшему 51 год и у него осталось двое детей.
В диспетчерской службе предприятия корреспонденту Sputnik не подтвердили, но и не опровергли факт происшествия.
"На один из рудников объединения в самое ближайшее время выедет специальная комиссия, тогда мы сможем дать официальную информацию о случившемся. Мы работаем круглосуточно, возможно, какая-то информация появится позже", — сообщили Sputnik в диспетчерской.
В середине ноября минувшего года в шахте второго рудоуправления "Беларуськалия" произошел трагический случай.
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В диспетчерской службе "Беларуськалия" не подтвердили, но и не опровергли факт гибели сотрудника предприятия.
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