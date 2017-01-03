МИНСК, 4 янв — Sputnik. Калининградский аэропорт "Храброво" закрыт в среду до 11.00 по минскому времени из-за инцидента с аварийной посадкой самолета, в связи с этим отменен рейс B2-948 в Минск (прилет планировался на 11:10), а рейс B2-947 из белорусской столицы, запланированный на 8:30 — перенесен на 10:30.

В аэропорту при выполнении рейса Москва — Калининград, самолет А320 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после осуществления посадки. На борту самолета находилось семь членов экипажа и 167 пассажира. Пассажиров эвакуировали из лайнера по спасательным трапам, после чего им пришлось идти до здания аэровокзала по заснеженной полосе. За медицинской помощью обратилось трое человек, воздушное судно получило повреждение шасси.

Появилось видео от @shatoostudiya. Присылайте видео и фото на почту (указана в профиле). #kaliningradru #калининград #kaliningrad Видео опубликовано Калининград.Ru (@kaliningradru) Янв 3 2017 в 3:48 PST

Очевидцы выложили фото и видео инцидента в соцсетях. они писали о том, что самолет скользил по посадочной полосе и вибрировал, также они видели дым.

В Храброво действует особый регламент работы. Аэропорт работает ежедневно с шести утра до 23 часов и закрыт для полетов в ночное время из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы. Согласно расписанию, первый самолет в среду должен был вылететь из Калининграда в 6:30 (7.30 по минскому времени). С учетом того, что аэропорт будет закрыт, задержаны два рейса в Москву, один — в Минск. Перенесут также один рейс из Москвы, один — из Минска и два — из Санкт-Петербурга.