﻿﻿ Калининградский аэропорт временно закрыт, рейс в Минск будет задержан. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Калининградский аэропорт временно закрыт, рейс в Минск будет задержан

04.01.2017 08:42 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 4 янв — Sputnik. Калининградский аэропорт "Храброво" закрыт в среду до 11.00 по минскому времени из-за инцидента с аварийной посадкой самолета, в связи с этим отменен рейс B2-948 в Минск (прилет планировался на 11:10), а рейс B2-947 из белорусской столицы, запланированный на  8:30 — перенесен на 10:30.

В аэропорту при выполнении рейса Москва — Калининград, самолет А320 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после осуществления посадки. На борту самолета находилось семь членов экипажа и 167 пассажира. Пассажиров эвакуировали из лайнера по спасательным трапам, после чего им пришлось идти до здания аэровокзала по заснеженной полосе. За медицинской помощью обратилось трое человек, воздушное судно получило повреждение шасси. 

Очевидцы выложили фото и видео инцидента в соцсетях. они писали о том, что самолет скользил по посадочной полосе и вибрировал, также они видели дым.

Как же это страшно!!!! Самолет занесло(мне так показалось) он упал на одно крыло. Чудо что не загорелся!!! Чудо что все обошлось!!! Что все живы!!! Только испуг, истерика и слезы…. Сердце замерло! Трясет до сих пор!!! Кому поставить свечку?! Кому помолиться за спасение? Я не сильно верующий человек, но в таких ситуациях веришь и молишься!!! #калининград#авария#авиакатастрофа #страшно#чудочтоспаслись #3.01.17

Видео опубликовано Shatoo (@shatoostudiya) Янв 3 2017 в 1:20 PST

В Храброво действует особый регламент работы. Аэропорт работает ежедневно с шести утра до 23 часов и закрыт для полетов в ночное время из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы. Согласно расписанию, первый самолет в среду должен был вылететь из Калининграда в 6:30 (7.30 по минскому времени). С учетом того, что аэропорт будет закрыт, задержаны два рейса в Москву, один — в Минск. Перенесут также один рейс из Москвы, один — из Минска и два — из Санкт-Петербурга. 

 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пассажиры, совершившего аварийную посадку самолета, пишут о своем втором дне рождении и благодарят бога за то, что обошлось без жертв.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Минске пропала пожилая женщина, страдающая болезнью Альцгеймера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика