МИНСК, 4 янв – Sputnik. Пенсионер, получивший сильные ожоги при пожаре в собственном доме в Молодечненском районе, скончался спустя сутки в больнице, сообщили Sputnik в среду в Минском областном УМЧС.

Пожар в деревне Новая Радошковичского сельсовета произошел поздно вечером 2 января. При этом сильные ожоги получил местный 64-летний житель.

"От ожогов, полученных на пожаре, 4 декабря мужчина скончался", – сказали в МЧС.

Ранее Sputnik в МЧС рассказали, что мужчину спасли из горящего здания соседи. Пострадавший с ожогами 1-4 степени (100% тела) был госпитализирован.

В настоящее время спасатели устанавливают причину возникновения возгорания.