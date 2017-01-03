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Получивший ожоги 100% тела пенсионер умер в больнице в Молодечно

04.01.2017 09:10 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 янв – Sputnik. Пенсионер, получивший сильные ожоги при пожаре в собственном доме в Молодечненском районе, скончался спустя сутки в больнице, сообщили Sputnik в среду в Минском областном УМЧС.

Получивший ожоги 100% тела пенсионер умер в больнице в Молодечно
© Sputnik Евгений Епанчинцев
Россиянка получила ожоги при пожаре на базе отдыха в Витебском районе

Пожар в деревне Новая Радошковичского сельсовета произошел поздно вечером 2 января. При этом сильные ожоги получил местный 64-летний житель.

"От ожогов, полученных на пожаре, 4 декабря мужчина скончался", – сказали в МЧС.

Ранее Sputnik в МЧС рассказали, что мужчину спасли из горящего здания соседи. Пострадавший с ожогами 1-4 степени (100% тела) был госпитализирован.

В настоящее время спасатели устанавливают причину возникновения возгорания.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Мужчину спасли из горящего здания соседи, в настоящее время спасатели устанавливают причину возникновения возгорания.

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