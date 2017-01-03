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Получивший ожоги 100% тела пенсионер умер в больнице в Молодечно
04.01.2017 09:10 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 янв – Sputnik. Пенсионер, получивший сильные ожоги при пожаре в собственном доме в Молодечненском районе, скончался спустя сутки в больнице, сообщили Sputnik в среду в Минском областном УМЧС.
© Sputnik Евгений Епанчинцев
Пожар в деревне Новая Радошковичского сельсовета произошел поздно вечером 2 января. При этом сильные ожоги получил местный 64-летний житель.
"От ожогов, полученных на пожаре, 4 декабря мужчина скончался", – сказали в МЧС.
Ранее Sputnik в МЧС рассказали, что мужчину спасли из горящего здания соседи. Пострадавший с ожогами 1-4 степени (100% тела) был госпитализирован.
В настоящее время спасатели устанавливают причину возникновения возгорания.
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Мужчину спасли из горящего здания соседи, в настоящее время спасатели устанавливают причину возникновения возгорания.
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