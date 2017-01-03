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ГАИ Минской области ищет очевидцев двойного наезда на пешехода возле Щомыслицы
04.01.2017 — ЧП | Шлях Перамогi (Вилейка)
ГАИ Минской области разыскивает свидетелей ДТП, которое произошло 29 декабря около 19.00 на двенадцатом километре автодороги Минск-Дзержинск, вблизи агр. Щомыслица Минского района.
Двигаясь в сторону Минска, автомобиль «Ситроен Ксара Пикассо» совершил наезд на находившегося на проезжей части мужчину-пешехода. В результате пешехода отбросило на полосу встречного движения, где он попал под пока неустановленное транспортное средство.
В результате ДТП пешеход скончался на месте аварии, а водитель автомобиля «Ситроен» получил телесные повреждения.
Госавтоинспекция Минской области просит всех, кому что-либо известно о происшествии, сообщить информацию по телефонам: 8029 3682627 или 8029 3391444.
ГАИ УВД Миноблисполкома
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ГАИ Минской области разыскивает свидетелей ДТП, которое произошло 29 декабря около 19.00 на двенадцатом километре автодороги Минск-Дзержинск, вблизи агр. Щомыслица...
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