ГАИ Минской области разыскивает свидетелей ДТП, которое произошло 29 декабря около 19.00 на двенадцатом километре автодороги Минск-Дзержинск, вблизи агр. Щомыслица Минского района.

Двигаясь в сторону Минска, автомобиль «Ситроен Ксара Пикассо» совершил наезд на находившегося на проезжей части мужчину-пешехода. В результате пешехода отбросило на полосу встречного движения, где он попал под пока неустановленное транспортное средство.

В результате ДТП пешеход скончался на месте аварии, а водитель автомобиля «Ситроен» получил телесные повреждения.

Госавтоинспекция Минской области просит всех, кому что-либо известно о происшествии, сообщить информацию по телефонам: 8029 3682627 или 8029 3391444.

ГАИ УВД Миноблисполкома