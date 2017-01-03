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Невестка с ножом напала на свекровь в Могилеве, возбуждено дело
04.01.2017 09:44 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 дек – Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении 26-летней жительницы Могилева, напавшей с ножом на свекровь и причинившей ей несколько ранений, сообщили Sputnik в среду в УВД Могилевского областного исполкома.
Женщина с проникающим ранением и другими повреждениями была госпитализирована в Могилевскую городскую больницу скорой медицинской помощи 2 января.
"Установлено, что 58-летней женщине по месту жительства, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ссоре телесные повреждения ножом причинила проживающая совместно невестка", – сказали в УВД.
Там также сообщили, что после этого 26-летняя могилевчанка была задержана сотрудниками милиции.
В отношении девушки 3 января Могилевским межрайонным отделом Следственного комитет в отношении нападавшей было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 147 Уголовного кодекса Беларуси (Умышленное причинение тяжких телесных повреждений).
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Женщина с проникающим ранением и другими повреждениями была госпитализирована в Могилевскую городскую больницу скорой медицинской помощи 2 января.
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