МИНСК, 4 янв — Sputnik. В ОАО "Беларуськалий" пока не готовы давать комментарии о причинах и обстоятельствах гибели рабочего, которая произошла днем 3 января, сообщил Sputnik заместитель генерального директора предприятия Анатолий Махлай.

О гибели рабочего под завалом в одной из шахт "Беларуськалия" стало известно вечером 3 января. Позднее Следственный комитет республики подтвердил факт гибели работника. Была создана оперативно-следственная группа, которая спустилась в шахту для выяснения причин происшедшего.

"Да, наш работник погиб. Сейчас на месте работает следственная группа, они спустились в шахту и работают, и до окончания всех необходимых мероприятий мы не сможем что-либо сказать", — сообщил Махлай.

Он подчеркнул, что нужно "хорошо разобраться" в причинах трагедии.

Махлай также добавил, что "все, что положено в соответствии с коллективным договором, мы исполним". Будет ли оказываться семье погибшего работника какая-либо дополнительная помощь, заместитель гендиректора не уточнил, однако еще раз подчеркнул, что следует разобраться в том, что стало причиной его гибели.

Как ранее сообщал Sputnik, за последнее полугодие 2016 года на "Беларуськалии" произошла серия несчастных случаев с работниками предприятия: пять из них погибли по разным причинам, трое получили серьезные травмы. Последний несчастный случай на производстве произошел в ноябре, когда в результате падения с высоты строительной люльки двое рабочих получили серьезные травмы.

В начале декабря 2016 года приказом генерального директора предприятия Ивана Головатого "Беларуськалий" ужесточил требования к охране безопасности труда в подрядных организациях.