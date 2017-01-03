Пинские следователи завершили расследование уголовных дел о разбойном нападении на женщин в районе железнодорожного вокзала, пишет Медиа-Полесье.

Разбойные нападения были совершены 26 ноября и 12 декабря прошлого года в темное время суток вблизи железнодорожных путей, на отрезке от железнодорожного переезда по улице Первомайской до вокзала станции Пинск. Преступники выбирали себе в жертвы женщин в возрасте 40−50 лет, которые в руках несли сумки.

— Совместно с сотрудниками ГОВД было установлено, что в преступлениях принимали участие два человека. Один из них 44-летний житель города Пинска, второй 50-летний мужчина без определенного места жительства. Оба они ранее судимы, причем второй имел непогашенную судимость за совершение убийства, — рассказал замначальника Пинского межрайонного отдела Следственного комитета Дмитрий Данильчик.

В первом случае разбойничал только пинчанин, которому нужны были деньги для празднования своего дня рождения. Он подошел сзади и молотком нанес жительнице Бреста четыре удара по голове, после чего забрал вещи и деньги:

— Женщина приезжала к родственникам в Пинск и возвращалась домой. На ней был надет капюшон, и она разговаривала по телефону. От ударов по голове женщина потеряла сознание, позже ее с тяжкими телесными повреждениями доставили на излечение в больницу. Молоток в результате следственных действий был найден в одном из частных подворий.

Во втором случае пинчанину помогал подельник, с которым они познакомились при отбывании наказания. В этот раз для нападения был использован деревянный предмет:

— Жительница Минска шла на вокзал. Женщина услышала шаги, успела обернуться и защититься от удара, поэтому тяжких травм не получила. Преступники вновь забрали деньги, личные вещи и убежали.

Стоит отметить, что личные вещи потерпевших позже выбрасывались, среди них не было ничего ценного. Разбойники оставляли себе только деньги.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК Беларуси (Разбой). Предварительное расследование завершено, Дело передано в прокуратуру для дальнейшей подачи в суд. Максимальное наказание по этой статье до 15 лет лишения свободы.