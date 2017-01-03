МИНСК, 4 янв — Sputnik. ОАО "Беларуськалий" озвучил обстоятельства гибели работника 3 января в шахте предприятия — на мужчину упал кусок породы.



© Sputnik Шидловский Беларуськалий: надо разобраться в причинах гибели рабочего

Как отмечается в сообщении, несчастный случай произошел в 16:30 3 января на 30-м северо-западном столбе горизонта "-620 метров" рудника Третьего рудоуправления. В лаве, проходка которой осуществлялась в сложных горно-геологических условиях, погиб 51-летний горнорабочий очистного забоя подземного горного участка № 8 Владимир Штылев.

"После выполнения работ по разбивке негабаритных кусков породы на ставе забойного конвейера, при передвижении по горной выработке произошло отслоение породы из отработанного пространства лавы. В результате падения куска породы работник был смертельно травмирован", — говорится в сообщении.

В настоящее время причины и обстоятельства несчастного случая расследуются. Рудник и фабрика Третьего рудоуправления работают в штатном режиме, технологический процесс не нарушен.

Руководство ОАО "Беларуськалий" выразило соболезнования родным и близким погибшего.