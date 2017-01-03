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Беларуськалий: работника убило отколовшимся куском руды

04.01.2017 10:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 янв — Sputnik. ОАО "Беларуськалий" озвучил обстоятельства гибели работника 3 января в шахте предприятия — на мужчину упал кусок породы.

Беларуськалий: работника убило отколовшимся куском руды
© Sputnik Шидловский
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Как отмечается в сообщении, несчастный случай произошел в 16:30 3 января на 30-м северо-западном столбе горизонта "-620 метров" рудника Третьего рудоуправления. В лаве, проходка которой осуществлялась в сложных горно-геологических условиях, погиб 51-летний горнорабочий очистного забоя подземного горного участка № 8 Владимир Штылев.

"После выполнения работ по разбивке негабаритных кусков породы на ставе забойного конвейера, при передвижении по горной выработке произошло отслоение породы из отработанного пространства лавы. В результате падения куска породы работник был смертельно травмирован", — говорится в сообщении.

В настоящее время причины и обстоятельства несчастного случая расследуются. Рудник и фабрика Третьего рудоуправления работают в штатном режиме, технологический процесс не нарушен.

Руководство ОАО "Беларуськалий" выразило соболезнования родным и близким погибшего.

 
Теги: Минск
 
 
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Причины несчастного случая расследуются, предприятие работает в штатном режиме, технологический процесс не нарушен.

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