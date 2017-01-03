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Беларуськалий: работника убило отколовшимся куском руды
04.01.2017 10:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 янв — Sputnik. ОАО "Беларуськалий" озвучил обстоятельства гибели работника 3 января в шахте предприятия — на мужчину упал кусок породы.
© Sputnik Шидловский
Как отмечается в сообщении,
"После выполнения работ по разбивке негабаритных кусков породы на ставе забойного конвейера, при передвижении по горной выработке произошло отслоение породы из отработанного пространства лавы. В результате падения куска породы работник был смертельно травмирован", — говорится в сообщении.
В настоящее время причины и обстоятельства несчастного случая расследуются. Рудник и фабрика Третьего рудоуправления работают в штатном режиме, технологический процесс не нарушен.
Руководство ОАО "Беларуськалий" выразило соболезнования родным и близким погибшего.
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Причины несчастного случая расследуются, предприятие работает в штатном режиме, технологический процесс не нарушен.
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