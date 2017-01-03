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Пьяный парень до смерти избил свою жену в Брагине
04.01.2017 10:06 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 янв — Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении молодого человека года по факту умышленного причинения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, сообщили Sputnik в МВД Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
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Инцидент произошел в городском поселке Брагин в предпоследний день нового года. Молодой человек 1991 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с женой и избил ее.
В МВД отметили, что пострадавшая от полученных телесных повреждений скончалась в больнице 2 января.
Ранее в отношении молодого человека было заведено уголовное дело по ч. 1, ст. 147 Уголовного кодекса Беларуси, однако после смерти его жены дело было переквалифицировано по ч.3 той же статьи. Подозреваемый находится под арестом.
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Пострадавшая 30 декабря с телесными повреждениями была помещена в больницу, а 2 января скончалась.
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