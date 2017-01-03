﻿ ДТП в Речице: девушка на маленьком Peugeot снесла бетонный столб. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

ДТП в Речице: девушка на маленьком Peugeot снесла бетонный столб

04.01.2017 10:39 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 4 янв – Sputnik. Девушка-водитель на Peugeot 207 в Речице после заноса на дороге врезалась в бетонную мачту освещения, которая от удара упала, сообщила местная газета "Днепровец".

ДТП в Речице: девушка на маленьком Peugeot снесла бетонный столб
© Фото: сообщество "ВКонтакте" "Это Витебск, детка!"
Обнаженный водитель врезался в остановку в Витебске и убегал от ГАИ

Авария произошла около 15:50 накануне на улице Советской районного центра.

По данным издания, скорость автомобиля была небольшой из-за плохого состояния дороги после метели. На одном из участков улицы машину занесло и выбросило на столб, от удара бетонная мачта уличного освещения упала.

Сообщается, что благодаря сработавшим подушкам безопасности водитель Peugeot в аварии не пострадала.

ДТП в Речице: девушка на маленьком Peugeot снесла бетонный столб
© Фото: Днепровец
Авария в Речице

Автомобиль в ДТП получил механические повреждения.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Благодаря сработавшим подушкам безопасности водитель Peugeot в аварии не пострадала, автомобиль получил механические повреждения.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Беларуськалий: работника убило отколовшимся куском руды
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика