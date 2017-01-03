МИНСК, 4 янв – Sputnik. Девушка-водитель на Peugeot 207 в Речице после заноса на дороге врезалась в бетонную мачту освещения, которая от удара упала, сообщила местная газета " Днепровец ".

Авария произошла около 15:50 накануне на улице Советской районного центра.

По данным издания, скорость автомобиля была небольшой из-за плохого состояния дороги после метели. На одном из участков улицы машину занесло и выбросило на столб, от удара бетонная мачта уличного освещения упала.

Сообщается, что благодаря сработавшим подушкам безопасности водитель Peugeot в аварии не пострадала.



© Фото: Днепровец Авария в Речице

Автомобиль в ДТП получил механические повреждения.