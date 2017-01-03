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ДТП в Речице: девушка на маленьком Peugeot снесла бетонный столб
04.01.2017 10:39 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 янв – Sputnik. Девушка-водитель на Peugeot 207 в Речице после заноса на дороге врезалась в бетонную мачту освещения, которая от удара упала, сообщила местная газета "
Авария произошла около 15:50 накануне на улице Советской районного центра.
По данным издания, скорость автомобиля была небольшой из-за плохого состояния дороги после метели. На одном из участков улицы машину занесло и выбросило на столб, от удара бетонная мачта уличного освещения упала.
Сообщается, что благодаря сработавшим подушкам безопасности водитель Peugeot в аварии не пострадала.
Авария в Речице
Автомобиль в ДТП получил механические повреждения.
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Благодаря сработавшим подушкам безопасности водитель Peugeot в аварии не пострадала, автомобиль получил механические повреждения.
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