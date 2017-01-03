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СК возбудил уголовное дело по факту смерти работника на Беларуськалии

04.01.2017 11:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 янв — Sputnik. Следствие устанавливает обстоятельства трагического происшествия в шахте ОАО "Беларуськалий", следователи начали изымать производственную и техническую документацию на предприятии, сообщили в СК.

"Солигорским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности горных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека", — сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

По словам Белоног, следователи начали изымать производственную и техническую документацию, регламентирующую порядок проведения конкретных видов горных работ, назначены экспертные исследования, допрашиваются свидетели случившегося.

Трагический случай произошел накануне в 16:30 в одном из рудников Третьего рудоуправления "Беларуськалия". В шахте погиб 51-летний горнорабочий Владимир Штылев — на мужчину упал кусок горной породы. В настоящее время рудник работает в штатном режиме.

 
Теги: Минск
 
 
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Следователи приступили к допросам свидетелей гибели рабочего и начали изымать на предприятии производственную и техническую документацию.

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