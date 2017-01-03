51-летний рабочий «Беларуськалия» в Солигорске погиб после обрушения отслоившейся породы, сообщается на сайте предприятия. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Инцидент произошел во вторник, 3 января, примерно в 16.30 на горизонте «минус 620 метров» рудника 3-го рудоуправления, где ранее в «сложных горно-геологических условиях» была пройдена лава.

«После выполнения работ по разбивке негабаритных кусков породы на ставе забойного конвейера, при передвижении по горной выработке произошло отслоение породы из отработанного пространства лавы», — сообщается на сайте «Беларуськалия».

В результате падения куска породы горнорабочий очистного забоя был смертельно травмирован. Предприятие приносит соболезнования родным и близким погибшего.

Как сообщалось раньше, на место в шахту спускалась следственно-оперативная группа. По последней информации, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 303 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция статьи — до 7 лет лишения свободы. Об этом пишет Управление Следственного комитета по Минской области.

«Изымается производственная и техническая документация, регламентирующая порядок проведения конкретных видов горных работ, назначены экспертные исследования, допрашиваются свидетели случившегося», — рассказала официальный представитель УСК Татьяна Белоног.

По информации из соцсетей, у мужчины осталось двое детей.

Рудник и фабрика рудоуправления работают в штатном режиме.



Инцидент произошел во время разбора завала на одном из участков





Это далеко не первый несчастный случай на территории «Беларуськалия» за последнее время. Впрочем, чаще всего речь идет о работниках подрядных организаций. Само предприятие обещало впредь ужесточить требования к ним по обеспечению безопасности труда. Так, 19 ноября двое плотников возрастом 19 и 29 лет из субподрядной организации упали с высоты при выполнении кровельных работ на одном из промышленных складов 1-го рудоуправления. Возбуждено уголовное дело по факту несоблюдения техники безопасности и правил проведения строительных работ. 15 ноября в шахте «Беларуськалия» погиб 22-летний машинист треста «Шахтоспецстрой», устранявший неисправность горной техники. До этого, 26 октября, на территории 1-го рудоуправления упала строительная люлька в которой находились рабочие подрядной организации «Пассат». Они ремонтировали кровлю. Погиб 29-летний рабочий, еще трое попали в больницу. В июле был смертельно травмирован 53-летний машинист горновыемочной машины на 4-м рудоуправлении. 23 июня на этом же рудоуправлении тяжелые травмы получил 30-летний рабочий. А 9 июня на одной из промышленных площадок 2-го рудоуправления 27-летний рабочий получил смертельные травмы после падения на него металлической конструкции.