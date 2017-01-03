МИНСК, 4 янв – Sputnik. Мужчина получил ранения и был госпитализирован в результате аварии в Жлобинском районе: автомобиль Ford вылетел в кювет и перевернулся, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла накануне около в 06:05 на 11-километре автодороги Жлобин – Стрешин.

"Водитель на Ford Mondeo, неправильно выбрав скорость движения, а также не учтя дорожные и метеорологические условия, съехал в кювет, где машина опрокинулась", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что в результате аварии ранения получил 26-летний пассажир, он был госпитализирован в травматологическое отделение Жлобинской центральной районной больницы. Всего в машине находились четыре человека, двое с места ДТП скрылись, оставшийся вызвал скорую помощь, а приехавшие врачи – сотрудников ГАИ.

Впоследствии сбежавшие граждане были задержаны сотрудниками ОГАИ Жлобинского РОВД. В настоящее время по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.