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Ford перевернулся под Жлобином: один человек ранен, двое сбежали

04.01.2017 11:46 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 янв – Sputnik. Мужчина получил ранения и был госпитализирован в результате аварии в Жлобинском районе: автомобиль Ford вылетел в кювет и перевернулся, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Ford перевернулся под Жлобином: один человек ранен, двое сбежали
© Sputnik / Виктор Толочко
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Авария произошла накануне около в 06:05 на 11-километре автодороги Жлобин – Стрешин. 

"Водитель на Ford Mondeo, неправильно выбрав скорость движения, а также не учтя дорожные и метеорологические условия, съехал в кювет, где машина опрокинулась", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что в результате аварии ранения получил 26-летний пассажир, он был госпитализирован в травматологическое отделение Жлобинской центральной районной больницы. Всего в машине находились четыре человека, двое с места ДТП скрылись, оставшийся вызвал скорую помощь, а приехавшие врачи – сотрудников ГАИ.

Впоследствии сбежавшие граждане были задержаны сотрудниками ОГАИ Жлобинского РОВД. В настоящее время по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Вызвал скорую оставшийся на месте ДТП гражданин, прибывшие медики позвонили в ГАИ.

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