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В Болгарии произошло землетрясение магнитудой 4,2

04.01.2017 12:53 — ЧП | Tut.by  
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Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в районе города Велико-Тырново в Болгарии. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков находился в районе Стражица (18 км к востоку от Велико-Тырново), который характеризуется сейсмической активностью. Очаг стихии залегал на глубине 10 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

 
 
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Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

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