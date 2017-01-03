Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в районе города Велико-Тырново в Болгарии. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков находился в районе Стражица (18 км к востоку от Велико-Тырново), который характеризуется сейсмической активностью. Очаг стихии залегал на глубине 10 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.