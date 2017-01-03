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Смертельное ДТП в Орше: бус на летней резине вылетел на парковку

04.01.2017 12:54 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 янв – Sputnik. Потерявший управление микроавтобус "Газель" в Орше вылетел с проезжей части и сбил человека, который чистил свой автомобиль от снега, сообщили в УГАИ МВД.

Смертельное ДТП в Орше: бус на летней резине вылетел на парковку
© Фото: Днепровец
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В результате дорожно-транспортного происшествия рот полученных ранений на месте аварии скончался 43-летний мужчина.

"Ехавшая в автомашине 24-летняя девушка получила повреждения и была госпитализирована. Все участники ДТП местные жители", – уточнили в УГАИ.

Сообщается, что на микроавтобусе "Газель" в нарушение ПДД были установлены летние шины. 

В связи со сложными погодными условиями ГАИ призывает автомобилистов быть более внимательными на дороге: выбирать безопасный скоростной режим, держать дистанцию и соблюдать боковой интервал, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, а также быть особенно бдительными при проезде пешеходный переходов.

 
Теги: Минск
 
 
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Под колесами потерявшей управление "Газели" оказался водитель другого авто, который чистил свою машину от снега.

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