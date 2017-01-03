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Смертельное ДТП в Орше: бус на летней резине вылетел на парковку
04.01.2017 12:54 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 янв – Sputnik. Потерявший управление микроавтобус "Газель" в Орше вылетел с проезжей части и сбил человека, который чистил свой автомобиль от снега, сообщили в УГАИ МВД.
В результате дорожно-транспортного происшествия рот полученных ранений на месте аварии скончался 43-летний мужчина.
"Ехавшая в автомашине 24-летняя девушка получила повреждения и была госпитализирована. Все участники ДТП местные жители", – уточнили в УГАИ.
Сообщается, что на микроавтобусе "Газель" в нарушение ПДД были установлены летние шины.
В связи со сложными погодными условиями ГАИ призывает автомобилистов быть более внимательными на дороге: выбирать безопасный скоростной режим, держать дистанцию и соблюдать боковой интервал, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, а также быть особенно бдительными при проезде пешеходный переходов.
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Под колесами потерявшей управление "Газели" оказался водитель другого авто, который чистил свою машину от снега.
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