﻿ Брестчанин обманул трех жителей Волковыска на 12 тысяч рублей. Потерпевших может быть больше. 21.by
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Брестчанин обманул трех жителей Волковыска на 12 тысяч рублей. Потерпевших может быть больше

04.01.2017 13:29 — ЧП | Tut.by  
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Волковысский РОСК возбудил уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Бреста Абрамова Арсена Геннадьевича. Индивидуальный предприниматель обвиняется в мошенничестве в крупном размере, сообщается на официальном сайте Следственного комитета.


Фото: sk.gov.by

В апреле 2016 года трое жителей Волковыска, знакомые мужчины, передали ему около 12 тысяч рублей для приобретения по низким ценам строительных материалов. Однако, через какое-то время они поняли, что их обманули и обратились в милицию с заявлением.

В ходе расследования установлено, что Арсен Абрамов в 2008 году был судим за совершение аналогичных мошеннических действий в особо крупном размере.

Индивидуальным предпринимателем он зарегистрировался в начале 2016 года, однако фактической деятельности не осуществлял. Помимо своих знакомых из Волковыска подобным образом он обманывал и жителей Бреста. В милицию обратились 9 человек.

Мужчина заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение. На его имущество наложен арест.

Правоохранители устанавливают других людей, которые могли пострадать от действий мошенника. Обращаться по этому вопросу, а также оказать помощь в расследовании можно по телефонам: 8 (01512) 7−51−62 или 102.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 35
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Правоохранители устанавливают других людей, которые могли пострадать от действий мошенника.

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