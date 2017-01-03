Волковысский РОСК возбудил уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Бреста Абрамова Арсена Геннадьевича. Индивидуальный предприниматель обвиняется в мошенничестве в крупном размере, сообщается на официальном сайте Следственного комитета.



Фото: sk.gov.by

В апреле 2016 года трое жителей Волковыска, знакомые мужчины, передали ему около 12 тысяч рублей для приобретения по низким ценам строительных материалов. Однако, через какое-то время они поняли, что их обманули и обратились в милицию с заявлением.

В ходе расследования установлено, что Арсен Абрамов в 2008 году был судим за совершение аналогичных мошеннических действий в особо крупном размере.

Индивидуальным предпринимателем он зарегистрировался в начале 2016 года, однако фактической деятельности не осуществлял. Помимо своих знакомых из Волковыска подобным образом он обманывал и жителей Бреста. В милицию обратились 9 человек.

Мужчина заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение. На его имущество наложен арест.

Правоохранители устанавливают других людей, которые могли пострадать от действий мошенника. Обращаться по этому вопросу, а также оказать помощь в расследовании можно по телефонам: 8 (01512) 7−51−62 или 102.