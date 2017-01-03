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ГАИ: водитель сбил под Барановичами женщину и скрылся
04.01.2017 14:32 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 янв – Sputnik. Госавтоинспекция разыскивает водителя, который в Борановичском районе сбил на пешеходной дорожке женщину и скрылся с места ДТП, сообщили Sputnik в среду в УГАИ УВД Брестского облисполкома.
© Sputnik Алексей Мальгавко
Авария произошла накануне утром на автодороге Р-108 "Барановичи – Молчадь – Дятлово".
"Неустановленный водитель в деревне Новая Мышь совершил касательный наезд на 62-летнюю местную жительницу, которая двигалась в попутном направлении по пешеходной дорожке", – сказали в ГАИ.
В инспекции также уточнили, что женщина получила травмы и самостоятельно обратилась в Барановичскую городскую поликлинику №3. По данным инспекции, пешеход в момент ДТП была обозначена двумя световозвращающими элементами.
В настоящее время по факту аварии сотрудники ГАИ проводят проверку. В инспекции просят очевидцев помочь найти скрывшегося водителя, сообщив любые детали ДТП в УГАИ УВД Брестского облисполкома.
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Женщина самостоятельно обратилась в Барановичскую городскую поликлинику, пешеход в момент ДТП была обозначена фликерами.
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