МИНСК, 4 янв — Sputnik. Никаких чрезвычайных происшествий из-за резкого изменения погоды пока не зафиксировано, сообщил в среду в пресс-центре Sputnik Беларусь официальный представитель МЧС Виталий Новицкий.

Сильные снегопады принес накануне в Беларусь циклон Аксель (Alex). По прогнозам синоптиков, уже с четверга к снегопадам добавится и резкое похолодание. Впрочем, пока непогода не вызвала никаких ЧП.

"По последней информации, никаких происшествий из-за непогоды пока не было", — заверил Новицкий.

Официальный представитель МЧС также поделился некоторыми советами по безопасности при текущей погоде.

"В сильные снегопады стоит отказаться от поездки на личном транспорте, пожилым людям — по возможности не выходить из дома. Опасны и налипание снега на провода — старайтесь подальше от них и сообщайте если где-то оборваны провода", — призвал белорусов Новицкий.

По словам официального представителя МЧС, все местные органы власти и госслужбы готовы к непогоде: предупреждение от синоптиков получили вовремя, а правительство разостлало телеграмму с указаниями и рекомендациями за подписью вице-премьера Анатолия Калинина во все регионы.