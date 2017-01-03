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МЧС: происшествий из-за непогоды пока нет

04.01.2017 14:26 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 янв — Sputnik. Никаких чрезвычайных происшествий из-за резкого изменения погоды пока не зафиксировано, сообщил в среду в пресс-центре Sputnik Беларусь официальный представитель МЧС Виталий Новицкий.

МЧС: происшествий из-за непогоды пока нет
© flickr.com/ InAweofGod'sCreation
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Сильные снегопады принес накануне в Беларусь циклон Аксель (Alex). По прогнозам синоптиков, уже с четверга к снегопадам добавится и резкое похолодание. Впрочем, пока непогода не вызвала никаких ЧП. 

"По последней информации, никаких происшествий из-за непогоды пока не было", — заверил Новицкий.

Официальный представитель МЧС также поделился некоторыми советами по безопасности при текущей погоде.

"В сильные снегопады стоит отказаться от поездки на личном транспорте, пожилым людям — по возможности не выходить из дома. Опасны и налипание снега на провода — старайтесь подальше от них и сообщайте если где-то оборваны провода", — призвал белорусов Новицкий. 

По словам официального представителя МЧС, все местные органы власти и госслужбы готовы к непогоде: предупреждение от синоптиков получили вовремя, а правительство разостлало телеграмму с указаниями и рекомендациями за подписью вице-премьера Анатолия Калинина во все регионы.    

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 45
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Официальный представитель министерства дал несколько ценных рекомендаций по безопасности в сильные снегопады и морозы.

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