МИНСК, 4 янв – Sputnik. Двое пропавших 1 января в Октябрьском районе Минска мужчин были найдены мертвыми, сообщили Sputnik в среду в поисково-спасательном отряде "Ангел".

Минчане пропали в один день, но в разное время. Первый, 29-летний Игорь Устьян, вышел вечером в воскресенье с работы, после чего родные с ним уже не смогли связаться. Другой минчанин – 36-летний Евгений Баранов, как предполагается, отправился в магазин на Партизанском проспекте. О нем также больше ничего не было известно.

По информации "Ангела", и Баранов, и Устьян были найдены погибшими. В отряде не предоставили информации о том, где и как были обнаружены тела минчан.

Пока также не известно, связаны ли смерти мужчин между собой.



