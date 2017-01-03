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Двое пропавших 1 января в Минске мужчин найдены погибшими

04.01.2017 16:06 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 янв – Sputnik. Двое пропавших 1 января в Октябрьском районе Минска мужчин были найдены мертвыми, сообщили Sputnik в среду в поисково-спасательном отряде "Ангел".

Минчане пропали в один день, но в разное время. Первый, 29-летний Игорь Устьян, вышел вечером в воскресенье с работы, после чего родные с ним уже не смогли связаться. Другой минчанин – 36-летний Евгений Баранов, как предполагается, отправился в магазин на Партизанском проспекте. О нем также больше ничего не было известно.

По информации "Ангела", и Баранов, и Устьян были найдены погибшими. В отряде не предоставили информации о том, где и как были обнаружены тела минчан.

Пока также не известно, связаны ли смерти мужчин между собой.


 
Теги: Минск
 
 
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Мужчины пропали в разное время сразу после Нового года, информации о том, что они были как-то связаны между собой, пока нет.

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