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Нетрезвый житель Лунинца упал с 4 этажа, спускаясь по простыням
04.01.2017 17:00 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 дек – Sputnik. Житель Лунинца получил ранения в результате падения с четвертого этажа 9-этажного дома, когда пытался спуститься с балкона на связанных простынях, сообщил ресурс "
Несчастный случай произошел накануне около 17:00 возле дома, расположенного на улице Красной районного центра.
По словам начальника Лунинецкого районного отдела Следственного комитета Андрея Лукашевича, нетрезвый мужчина по простыням решил выбраться из квартиры, расположенной на пятом этаже, в которой его закрыла супруга. При этом он сумел спуститься только до уровня четвертого этажа, сорвался и упал.
Пострадавший был доставлен прибывшей бригадой скорой в реанимационное отделение Лунинецкой центральной районной больницы. Медики, кроме переломов конечностей, диагностировали у 40-летнего мужчины черепно-мозговую травму.
В настоящее время проверку по факту травмирования жителя райцентра проводит Лунинецкий РОВД.
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Пострадавший был доставлен прибывшей бригадой скорой в реанимационное отделение Лунинецкой центральной районной больницы.
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