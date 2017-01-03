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Двое пропавших 1 января минчан найдены погибшими

04.01.2017 17:08 — ЧП | Tut.by  
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Поисковый отряд «Ангел» сообщил о завершении двух поисков минчан. Мужчины пропали из дома 1 января. По неофициальной информации, случаи между собой не связаны. Минчане погибли.


Фото предоставлено ПСО «Ангел»

Ранее отряд публиковал две ориентировки о розыске. В первом случае речь шла о 29-летнем Игоре Устьяне. Вечером 1 января он ушел с работы в районе станции метро «Фрунзенская» и не вернулся.

Также разыскивался 36-летний Евгений Баранов, который днем 1 января вышел в магазин из поселка Большой Тростенец и пропал в районе Партизанского проспекта столицы.

Поисками в двух случаях занимались сотрудники Октябрьского РУВД Минска. В ПСО «Ангел» не сообщают никаких подробностей, кроме того, что мужчины «погибли».

По неофициальной информации, оба случая не связаны между собой и не носят криминального характера. Вероятно, речь идет о суициде. Все обстоятельства случившегося еще установят следователи.

 
Теги: Минск
 
 
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По неофициальной информации, случаи между собой не связаны и не носят криминального характера.

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