МИНСК, 4 дек – Sputnik. Тройное ДТП произошло в Минском районе – столкнулись Mercedes и два Volkswagen, к счастью, в аварии никто из водителей и пассажиров машин не пострадал, сообщила Sputnik в среду старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Минского райисполкома Екатерина Сильченко.

Машины столкнулись около 10:45 в среду на 35-м километре автодороги Минск – Молодечно.

"Водитель Mercedes в результате неправильно выбранной скорости не учел погодные условия, допустил занос, потерял управление выехал на встречную, где врезался во встречный Volkswagen Multivan", – сказала Сильченко.

По ее словам, после удара у Multivan оторвало прицеп, который столкнулся с ехавшим по трассе Volkswagen Transporter.

Сильченко уточнила, что в результате аварии никто из водителей и пассажиров транспортных средств не пострадал, машины получили механические повреждения.

В Госавтоинспекции призвали водителей в условиях сложной погодной обстановки быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим на дорогах.