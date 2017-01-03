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Тройное ДТП произошло в Минском районе

04.01.2017 17:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 дек – Sputnik. Тройное ДТП произошло в Минском районе – столкнулись Mercedes и два Volkswagen, к счастью, в аварии никто из водителей и пассажиров машин не пострадал, сообщила Sputnik в среду старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Минского райисполкома Екатерина Сильченко.

Тройное ДТП произошло в Минском районе
© Sputnik / Виктор Толочко
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Машины столкнулись около 10:45 в среду на 35-м километре автодороги Минск – Молодечно.

"Водитель Mercedes в результате неправильно выбранной скорости не учел погодные условия, допустил занос, потерял управление выехал на встречную, где врезался во встречный Volkswagen Multivan", – сказала Сильченко.

По ее словам, после удара у Multivan оторвало прицеп, который столкнулся с ехавшим по трассе Volkswagen Transporter.

Сильченко уточнила, что в результате аварии никто из водителей и пассажиров транспортных средств не пострадал, машины получили механические повреждения. 

В Госавтоинспекции призвали водителей в условиях сложной погодной обстановки быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим на дорогах.

 
Теги: Минск
 
 
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В Госавтоинспекции призвали водителей в условиях сложной погодной обстановки быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим на дорогах.

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