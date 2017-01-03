Пассажирский поезд сошел с рельсов в Бруклине, одном из районов Нью-Йорка, в результате чего пострадали по меньшей мере 76 человек. Об этом сообщает NBC .

76 non life-threatening injuries reported at scene of LIRR train derailment, Atlantic Terminal Brooklyn pic.twitter.com/rFcimgfK2C — FDNY (@FDNY) 4 января 2017 г.

По информации телеканала, из-за аварии поезд накренился. На снимках инцидента видно, что некоторые окна в вагонах разбиты, сломаны двери. Также наблюдалось задымление станции.

На месте происшествия работают экстренные службы, пострадавшим оказывается медицинская помощь. По предварительным данным, пострадали 76 человек.