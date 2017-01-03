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Пассажирский поезд сошел с рельсов в Нью-Йорке
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Бруклине, одном из районов Нью-Йорка, в результате чего пострадали по меньшей мере 76 человек. Об этом сообщает
По информации телеканала, из-за аварии поезд накренился. На снимках инцидента видно, что некоторые окна в вагонах разбиты, сломаны двери. Также наблюдалось задымление станции.
На месте происшествия работают экстренные службы, пострадавшим оказывается медицинская помощь. По предварительным данным, пострадали 76 человек.
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По предварительным данным, пострадали 76 человек.
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