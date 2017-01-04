МИНСК, 4 янв — Sputnik. Двое минчан организовали незаконный вывоз мяса в РФ, за три года "предприниматели" заработали почти 830 тысяч рублей, сообщили Sputnik в пресс-службе Комитета государственного контроля (КГК) Беларуси.

Официально безработные жители столицы осуществляли предпринимательскую деятельность без регистрации в установленном законодательством порядке. Чтобы не попасть за решетку они использовали документы и реквизиты двух лжепредпринимательских структур, зарегистрированных в Минске.

"По этим документам в течение трех лет они систематически приобретали мясо в Волковысском филиале Гродненского областного потребительского общества и экспортировали его в Российскую Федерацию. За это время они успели получить незаконный доход на сумму более 827 тысяч рублей", — рассказали в Госконтроле.

В КГК добавили, что в отношении минчан возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.233 Уголовного кодекса Беларуси (незаконная предпринимательская деятельность). Санкция статьи предусматривает ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.